“Meeste vaprus selle hetkeni vastu pidada oli erakordne!”

Riho Õun rääkis Saarte Häälele, et info Atla lahes ümber läinud loomaveoaluse kohta tuli reede õhtul enne kella 21. Esialgu puudus info inimeste ja nende olukorra kohta, kuid juba mõne hetke pärast tuli merevalvekeskuselt SAR-patrullile väljasõidukorraldus: alus on ümber läinud ja loomad aluse all!