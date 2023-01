55 aastat samas ametis ⟩ Urve Raag – poole kohaga terviseametnik, teise poolega vanavanaema

"Terviseamet, Urve kuuleb!" Just nii vastab Urve Raag (75) telefonis, kui talle helistan, et õnnitleda teda mullu augustis täitunud 55. tööaasta puhul ühes ametis. Just nii kaua on ta olnud terviseameti Lääne talituse Saaremaa esinduse inspektor.