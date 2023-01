Muuseum kiriku varasid kümne küünega endale ei hoia

Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et muuseumi rolliks on eelkõige temale usaldatud varade säilitamine, vajadusel konserveerimine, huvilistele tutvustamine ja väärikas eksponeerimine. “Seni on erinevate kogudustega olnud hea koostöö, mistõttu siiamaani pole neid varasid enda kätte tagasi taotletud,” rääkis ta.