2022. aastasse "sisenes" töötukassa 44 000 registreeritud töötuga, aasta viimasel päeval oli meil kliente 51 500. Kasv on enam kui 7000 inimest. Kindlasti peab tähele panema, et registreeritud töötutest 6300 on Ukrainast sõja eest põgenenud inimesed. Töötute arv kasvas alates sõja puhkemisest, aga kasv oli esialgu väike – just suvised hooajatööd hoidsid olukorra rahulikuna. Sügisel hakkas töötus aga juba kiiremini kasvama.