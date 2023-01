Kui Nasva ja teised veekoguäärsed asulad on pidanud üleujutustega sageli silmitsi seisma ja on omamoodi harjunud igakevadise suurveega, siis näiteks Aste elanike jaoks on praegune jaanuarikuine üleujutus erakordne.

Selleks, et pääseks pesunöörile ligi või puudekuuri, on vaja kõrge säärega kummisaapaid, vastasel juhul jalad kuivaks ei jää. See on aga väiksem probleem.