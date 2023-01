Kultuuriaasta lõpetamist varjutas rahvamajade juhtide puudumine

Abivallavanem Koit Voojärv ütles, et kultuuriaasta lõpetamine Nasva klubis läks väga hästi, muusika ja raamatud, mis on kultuuri fundamentaalne osa, olid ilusti presenteeritud. "Sündmusel tunnustati tublisid inimesi, kes on oma tegevusega silma jäänud põlvkondade kaupa. Kuna üritus oli ka meie suur kummardus just lõppenud raamatukogude aastale, siis annab üritusel osalenud raamatukoguhoidjatelt saadud tagasiside tunnistust, et vastuvõtt oli südamlik, intiimne ja väga ilus," lausus ta.