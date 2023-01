MUHU UUDISSED ⟩ Muhu Elu Kool

Neh, ja üldse riagitse täiskasun inimeste õppemisest Muhus. Nõnna et igalühel oo ühna asja. Ja sõuke põle kellegid jutt, et maap õpi änam midad. Kussa tiad, mõukest tarkust sool ühepääva jälle taris lähäb. Ja üle selle, et arutatse, mõukest tarkust sial uudes kuolis õpitse ja õpetatse, suab tiada kua, et kus oo Muhus nõuksi ruumisid, kus suab üldse midad korralda.