Kaarma teenuskeskuse juhataja Liina Vaima asub ametisse 1. veebruarist

"Liina eelnev töökogemus tippjuhina näitab tema oskust keskenduda lahendustele. Kaarma piirkonna kõnelused tõid välja, et just lahendusi on piirkonda vaja. Liina kasuks rääkis ka asjaolu, et tema teadmised Kaarmast hõlmasid kogu piirkonda, mida toetab ka see, et ta on sealkandis pikalt elanud. Usun, et Liina põhjalikkus ja uuenduslikkus toovad kindlasti uut ja värsket vaatenurka Saaremaa valla tegemistesse,“ põhjendas abivallavanem Koit Voojärv Liina Vaima kasuks otsustamist.