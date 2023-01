KULTUURIKRIITIKA ⟩ Kas Saaremaa tahab kultuurihuvidega turiste või piirdub spaades lebotajatega?

Visit Saaremaa reklaamtrükises ilutses veel 2021. aastal imekaunis pilt kutsega külastada Carl Oswald Bulla majamuuseumi. Kahjuks on minu küsimus, kas Bulla muuseum on avatud, jäänud küll mitmel aastal Kuressaare raekoja I-punktis vastuseta. Mitmel korral on isegi imestatud ja vastu küsitud, kus see on.