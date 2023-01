Reedest on Lääne regioonis siseveekogude jääle minek keelatud

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnul võib jääkaane paksus kohati olla küll kümmekond sentimeetrit või rohkemgi, kuid tuul ja plusskraadid on tekitanud jäässe pragusid ning mitmel pool kalda ääres on jää täiesti lahti. Ka on see muutunud väga rabedaks ega kanna enam inimest.