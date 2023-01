Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Minna Raun tõi välja juhtumi läinud teisipäevast, kui teatati politseile, et Paaste külas on sisse murtud suvilasse ja sealt kaasa viidud bensiinikanister. Selle juhtumi uurimiseks on alustatud menetlust, kinnitas ta.