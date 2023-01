Ja kui seal ongi juba pikka liugu laskmas käidud, siis põllumehe jaoks on jää alla jäänud kümmekond hektarit talirukist juba praegu korstnasse kirjutatud kahjum, vahendasid ERRi Uudised "Aktuaalset Kaamerat".

"Siin on praegu talirukis ja ütleme nii, et siin kevadeks enam alles ei ole midagi. Jää all ta hapnikku ei saa ja lämbub ära. Kevadel pigem tõmbame selle üles ja külvame siia suviodra sisse, muud teha ei ole," kirjeldas Kõljala POÜ taimekasvatusjuht Karla Paomees.