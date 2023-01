Saaremaal saab peagi taas laskespordiga tegeleda

"Toetuseks saadud rahaga plaanime valmis ehitada esimese avaliku siselasketiiru Saaremaal, mis on suunatud sportlikule püstolilaskmisele ning mida saavad kasutada nii relvaomanikud kui ka need, kellel endal relva ei ole, koos instruktoriga," räägib MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts juhatuse liige Margus Sinimets, lisades, et idee on anda inimestele võimalus proovida ja tunda, kas laskmine meeldib või ei.