Janar Holmi riigikontrolörina jätkamine läks hääletusele

Põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul on Holm näidanud ennast võimeka juhina ning ta on riigikontrolöri ametis hästi hakkama saanud. "Loodetavasti toetab täiskogu ülejärgmisel nädalal tema jätkamist ka järgmisel viiel aastal," ütles ta.

Komisjoni aseesimees Jaak Valge leidis samas, et uue riigikontrolöri nimetamine peaks jääma riigikogu järgmise koosseisu ülesandeks. "Praegusel koosseisul on jäänud liiga vähe tööaega, et selliste oluliste ametipositsioonide täitmist kaaluda ja otsustada," lausus ta.