MUHU UUDISSED ⟩ Sitkust ning jõudu, juubilar!

Põle taal nõukest asja, et omingu jõvab tüöle poole ühessast ja õhta lüöb uksed viiest lõmpstik kindi. Laupad ja pühabed taa oo kua väos. Ja vahest oo küll juba ühna irm kohe teese ette, et viimaks rõnksab ää sedaviisi! Aga omal taal põle sõukest irmu masu üht! Rüistab ikka rinki, sada puari jalgu all ja teist niipalju kässi otsas.

Kõike täma jõvab. Taris laupa õhtaks mõni sünnipääva pidu etta valmista, siis Tiina annab kenad okurootis ruumid. Teesekorra oo isegid abiks küökis söömategu juures. Neh, kohe nähe, et oma ema tüdar. Kõiksugu moorpraadisid oskab tiha. Viib külakeskuses läbi igasugu kuolitamise päävi. Küll näpotüö kohta ja süömategu kohta kua. Suab nõuse igaühe, kedast taal oo taris koolitajaks suaja. Ja ise masu oo kua änamaste igakordas kampas. Ja isegid apuroka tüötubasid ta oo korraldan. Iga pidu aegas oo Tiina väos. Olga nie siis taal sial külakeskuses või mõni suurem valla pidu. Isegid kui põle taa korralda asi, siis oo inimeste mielest juba ühna tavaline, et Tiina ikka aavitab ja õpetab ja juhendab. Ta taa kääst suab ikka küsida, kui midad mureks oo.

Moo viimne kõege kangem kokkupuude Tiinaga olli enne jõulusid. Segakuor pidas pissikest jõulupidu külakeskuses ja nendel es oln kuskilt kohe jõuluvana suaja. Neh, Tiina sai isegid nõukse ammetimehe tüöga akkama. Aarnega seltsis vihtuvad rahvarantsi tiha. Ja kui kuskil oo ädaste taris oln, et mõned soprani jaaled oo äkist vaagad, siis võtab laulujoru ka üles. Neh, ja et ta kuolipõlves pilli kua mängmas köis, siis ma usu nõukest asja kua, et kui änam ükskid muu asi ep aita, siis ta mängab ise pillulugu kua. Ja ikka oo nõuke mõnus itsis nägu ies, et elul põle äda midad! Kõik oo okurootis!