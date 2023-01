JUUBILAR ⟩ Jaan Tamm 75 – rahvusvaheliselt tuntud muinsuskaitsja

Teenekas teadusemees, kes enda kohta on öelnud, et ennekõike on ta keskaja ja linnauurija, juubelipäeval mingit tunnustust ei oota. Praeguseks on riik teda tunnustanud Valgetähe V klassi ja Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

“Mul on neid medaleid veel, üks neist on Balti Assamblee medal ja neid on rohkemgi. Ma ei arva, et inimest peab mingitel tähtpäevadel tunnustama. Kui aga oled mingi heateoga hakkama saanud, sinu töö on tähelepanu väärinud, siis küll,” nentis juubilar.