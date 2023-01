Sinimajandus kui merekeskkonna ja selle ressursside kasutamine on ehk paljudele juba tuttav mõiste. Sinibiomajandus on aga paljudele uus sõna. Mida selle all mõista?

Bioressurss on kogu looduses olev elusressurss, mida on ühel või teisel viisil võimalik kasutada. Sinibio on seega loogiliselt tuletades elusressurss meres. Mis on meres elus? Kalad, vetikad, karbid, putukad, rohttaimed, bakterid, seened, mikroobid jm. Majandatava bioressursina saab käsitleda ka mõningaid imetajate liike.