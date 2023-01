Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala, toonase nimetusega kaitsetsoon, moodustati 1973. aasta 27. veebruaril. See hõlmas linnus-kindluse kompleksi ning selle osa vanalinnast, kus oli valdav kivihoonestus.

Eeltöö algas juba mitu aastat varem. Muinsuskaitseala piirid olid tegelikult märgitud juba toonase Kingissepa 1968. aasta generaalplaanile. 1979. aastal Ludvig Valge asemel Kingissepa rajooni peaarhitektiks saanud Lilian Hansar ütleb, et just see plaan oli tema töö aluseks, sealhulgas ka vanalinnas erinevate piirangute kehtestamisel.