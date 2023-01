Katsetame siis uuesti! TESTKLIENDID juba 2021. aastal: Raija Hirsch lapselaps Siriga leidsid toona, et nõudepõhine ühistransport on hea võimalus maalt liikuma pääsemiseks. Tanel Talve (paremal) sõnul just see oligi pilootprojekti eesmärk.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl