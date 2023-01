VIDEO ⟩ Muuseum tähistas kirjanduspäeva ühislugemisega

Eesti lastekirjanduse keskuse üleskutsel käis Andrus Kiviräha raamatut "Sirli, Siim ja saladused" Aavikute muuseumis lugemas kahe klassiekskursiooni jagu lapsi. Saaremaa muuseumi muuseumipedagoog Jürje Koert nentis, et lugemine läks lusti ja naeruga, sest Kivirähk lastele meeldib.

Pärastlõunal võeti ette oluliselt tõsisemad, et mitte ütelda õõvastavamad teemad ehk Johannes Aaviku tõlkes Edgar Allan Poe "Novellid". Aga lusti ja nalja sai nendegagi, seda tänu Johannes Aaviku tõlkele, milles laia haardega keelemees suurima mõnuga on tarvitanud enda loodud uusi sõnu. Kohati sellisel määral, et tõlkija keel omakorda sõnaseletusi vajab.