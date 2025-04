FC Kuressaare Esiliiga B märtsikuu parim mängija on Rasmus Lõhmus

“Äge tunne on seda preemiat saada,” sõnas FC Kuressaare mängija Rasmus Lõhmus. Rasmus liitus sel hooajal FC Kuressaare U21 meeskonnaga ning sõnas, et kui esialgu oli raske kohaneda, sest noortegruppide tempo oli hoopis teine, siis nüüd on kõik hästi. “Hea on see, et varem juba teadsime üksteist vägagi hästi, see tegi kohanemise palju kergemaks.”