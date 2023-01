Kaksikõed Sandra ja Lenna tegid vanematele suure üllatuse

Kaksikute tulek Kristiina ja Kerdi ellu oli korralik üllatus. „Üllatus oli suur, et ootasin kaksikuid, kuigi mu lähisuguvõsas on varem kaksikuid olnud,“ rääkis tüdrukute ema, mööndes, et tõenäosus seega oli muidugi alati olemas.