Õhtusöök täielikus pimeduses tekitab saarlastes suurt huvi

Esmakordselt Saaremaal toimuval üritusel on kõik kohad broneeritud. "Osalejaid on hetkel 24," ütleb ürituse üks korraldajatest Anni Roost . "Teeme seda esimest korda ja liiga paljude inimeste osavõtul ei pruugi söögid valmis jõuda. Lisaks võib ka toidu kvaliteet kannatada saada," selgitab Roost.

Huvi on aga ürituse vastu nii suur olnud, et juba praegu on potentsiaalse uue pimeda õhtusöögi grupp täitunud. "Vaatame, kuidas esimene läheb," märgib Anni Roost.