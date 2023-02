OSTUKORVI VÕRDLUS ⟩ Suhkur, munad, hapukoor – aastaga kaks korda kallimaks

Suure pere ema jälgib kampaaniahindu

Kubjas peab suureks plussiks seda, et kauplustes on letid allahinnatud toodetega.

Aste kooli toitlustusjuht Mirjam Aus tunnistas, et toiduainete hinnatõus teeb tõepoolest muret. “Meie õpetajad peavad oma toidu eest senisest rohkem maksma,” lausus ta. “Õnneks andis Saaremaa vald õpilaste toidupäeva jaoks 50 senti riigi makstavale 1 eurole juurde. Ma ei kujuta ette, kuidas me selle ühe euroga toime tuleksime.”

“See päästis meid,” ütles Aus. “Sügisel oli küll selline tunne, et ei tea, kuidas me aasta lõpuni hakkama saame, aga nüüd on sellest lisarahast väga palju abi olnud. Toidukaubad on küll kõvasti kallimaks läinud, aga saame hakkama.”