Mõnikord piisab eluviiside muutmisest, aga enamasti vajame ravimeid. Seega terveneda enam ei saa, paraneda aga küll. Krooniline tõbi koguneb salakavalalt tilk tilga haaval, kuni mõni päästik sümptomid vallandab. Kui kõrvalseisjale tundub, et insult, infarkt või vähk – viimane on surmavast haigusest samuti krooniliseks haiguseks taandunud – tuleb ootamatult, siis nii see pole. Oma eelkäijatelt saame kaasa eelsoodumuse, kodust-koolist elukombed ning halbade asjaolude kokkulangemisel lööbki haigus välja.