Indrek Varik ⟩ Praamiühendus suursaartega, mida annaks teha teisiti ja paremini?

Ma pean tunnistama, et ei mõista, miks peab elu Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal olema kallim kui Võrus ja Valgas? Keegi võrukatest vist ei kujutaks ette, et peaks linna sisenemisel ja väljumisel selle eest maksma. Saaremaa, Muhu ja Hiiumaaga see nii on. Kõik need kulud aga kajastuvad kenasti suursaartel müüdavate kaupade hindades ning pärsivad saartel asuvate ettevõtete konkurentsivõimet.