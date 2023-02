LEIA NIMEKIRJAST NELI SAARLAST ⟩ Eesti tänab ja tunnustab iseseisvuspäeva eel riiklike teenetemärkidega 167 inimest

Eesti tänab ja tunnustab teadlasi, kes on oma tööga aidanud viia meie teadust tipptasemele, teinud seda rahvusvahelise koostööga suuremaks ning panustanud targa rahva kujundamiseks haridusse. Teenetemärgi saab botaanik, Tartu Ülikooli botaanika professor Meelis Pärtel, kes on bioloogilise mitmekesisuse üks eestkõnelejaid ja kes on panustanud tulevaste bioloogide põlvkonna kujundamisse. Teenetemärgi pälvivad ka tunnustatud botaanik, loodusturismi edendaja ja Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Tiiu Kull; füüsika populariseerija ja Tartu Ülikooli Koolifüüsika keskuse juhataja Kaido Reivelt; biomeditsiinitehnika edendaja, Tallinna Tehnikaülikooli professor Ivo Fridolin; geoloogiateadlane, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor Siim Veski ning mitu aastakümmet kobraste uurimisega tegelenud zooloog ja teaduse populariseerija Nikolai Laanetu.

Teenetemärgi pälvivad rahvaluule- ja muusikateadlane, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Janika Oras; arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna professor Andres Ojari; Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent Larissa Jõgi, kes on panustanud elukestva õppe väärtustamisse Eestis; muusikateadlane ja Eesti Muusika Infokeskuse pikaajaline direktor Evi Arujärv; Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna dekaan Enn Listra, kes on panustanud majandushariduse edendamisse Eestis ja rahvusvaheliselt; Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi tarkvaratehnika teenekas lektor Jaagup Kippar, kes on mitmekümne aasta jooksul andnud tugeva panuse informaatika eriala edendamisse ja informaatikute koolitamisse; ning Tallinna Ülikooli tõlkeuuringute dotsent, tõlkija ja kirjandusteadlane Anne Lange, kes on viimase kolmekümme aasta jooksul andnud suure panuse tõlkekultuuri arendamisse, tõlkijate järelkasvu õpetamisse ja tõlkeloo uurimisse.