KRIMI ⟩ Aasta algas Saaremaal korraliku poevarguste lainega

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar selgitas Saarte Häälele, et poevarguste avastamisel ja tõkestamisel on kauplused ise teinud väga head järelevalve- ja ennetustööd.

See on ilmselt ka peamine põhjus, neist õigusrikkumistest on politseile rohkem teada antud ning politseis registreeritud poevarguste hulk on mullu sama ajaga võrreldes kasvanud.