MUHU UUDISSED ⟩ Lähäb jälle paarutamiseks!

Neh, neljabe õhta kellu viiest tutvustatse lasteaidas neid va kaasava ielarve kandidaatisid. Et palju tulli ja mõuksi olli ja mise vahel nüid piab valitsema akkama.

Ja ikkagid tahaks ikka miele tuleta, et oo ju liikumise vuasta. Neh, et paerss annab kenasti kaudu metsi rüista. Sial oo mudud kahuvalu suur, et kus sie Birgit oo kenad küttepuud maha murdn ja vuata nüid kas jäevad riigimetsa mianduma. Ehkkid sialt suaks ühna mitmed elud-maad tuleva talve sojaks.