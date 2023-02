TS Laevad osutasid jaanuaris kiirabiteenust ja purustasid taas rekordeid

"Aasta esimene kuu möödus TS Laevades esmaabi tähe all. Alustati esmaabi täiendkoolitustega parvlaevadel ja mis veelgi olulisem, parvlaev Tõll tegi 28. jaanuari öösel kell 2.33 erakorralise sõidu kriitilises olukorras patsiendi viimiseks Saaremaalt mandrile reanimobiiliga. Läbiharjutatud stsenaariumid ja meeskonna valmisolek ootamatustega toime tulla on ülioluline ning meie meeskonnad toimivad sellistes olukordades suurepäraselt," võtab ootamatu juhtumi kokku TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer .

"Ühtlasi möödus aasta esimene kuu TS Laevadele töiselt ning seda selliselt, et taaskord on põhjust rääkida rekorditest ja nii võib aasta esimese kuuga igati rahule jääda. Teenindasime jaanuaris 111 472 reisijat ja 57 840 sõidukit. Teenindatud sõidukite arv tegi TS Laevade läbi aegade jaanuarikuu parima tulemuse ning aasta on alanud hoogsas tempos," lausub Randveer.