Endise Salme vallamaja kinnistu hoonestusõigus läheb loomakliinikule

„Salme Vet Punkt OÜ pakub veterinaarteenuseid nii väike- kui ka suurloomadele ning see on teenusena kogu piirkonna jaoks äärmiselt vajalik. Ettevõtte on hinnatud nii kogukonnas kui ka Saaremaal tervikuna, andes praktiliselt ainsana Saaremaal ööpäevaringset veterinaarabi ja omades hetkel registris üle 1000 patsiendi,” põhjendas otsust Saaremaa abivallavanem Kaarel Tang.