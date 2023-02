Saaremaa vald uurib, kas Illiku ehitised on seaduslikud

Toimetusele laekunud info kohaselt on Illiku laiule püstitatud lubadeta erinevaid ehitisi. Info pole ka päris laest võetud, sest mullu suvel teavitas vallavalitsus näiteks sealset suvist restorani KÖHT ise, et tegemist on ebaseadusliku ehitisega ja neil pole mingit õiguslikku alust seda kohta restona kasutada.