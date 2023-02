Postkontoris aadressil Tallinna tn 19a on varasemast rohkem tähelepanu pööratud keskkonna säästmisele – müügil on loodussõbralikud pakendid ja pakkelahendused, koostöös Rahva Raamatuga lisandus uuendusena ka kingipood.

"Meile väga meeldib! Oleme küll alles esimest päeva lahti, aga esmamulje on väga hea, oleme kõigega rahul," räägib 11 aastat Kuressaare postkontoris töötanud Liis Lindau. Uues postkontoris meeldivad talle nii uuenenud interjöör, avarus kui lisavõimalused klientide jaoks – võimalus osta kingitusi ja raamatuid. Lindau usub, et nõudlus nende järele on Kuressaare postkontori klientide seas olemas.