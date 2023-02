RMK korraldab Lindmetsa ja Konati riigimetsa tuleviku arutelu

RMK kutsub kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. "Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad oleks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldavad - kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud," ütles RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants.