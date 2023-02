Mustjala kooliõpetajad: põhikooli kaotamine kahjustab laste vaimset tervist

Pöördumisele alla kirjutanud kaksteist õpetajat peavad vajalikuks, et Mustjala kool jätkaks kavandatud neljaklassilise asemel kuueklassilisena. "On olemas uuringuid, mis ütlevad, et absoluutselt kõige halvem aeg koolivahetuseks on õpilastel vanuses 10-13 eluaastat, mis tähendab, et vähem traumeeriv üleminek toimuks alles pärast kuuendat klassi," öeldakse pöördumises.