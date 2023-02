Suur ülevaade ⟩ Kuidas tähistatakse Saaremaal EV105. aastapäeva?

Tuleval nädalal tähistame Eesti 105. sünnipäeva. Suurim muudatus on vast see, et vallavalitsus ei korralda enam pidulikku vastuvõttu, vaid Kuressaare teater toob kingituseks lavale algupärase etenduse “Tõll”, mille kirjutas Andrus Kivirähk ja lavastab Aare Toikka.