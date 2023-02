Reomäe nunnad kolivad Saaremaalt ära Kreekasse

Saarte Hääl avaldab nunnade pöördumise nende loal täismahus.

Reomäe Skiita, p. Damianose päeval 14.02.2023

Armsad sõbrad!

Pärast pikka ja vaevarikast lahenduste otsimist peame kurvastusega teatama, et Reomäe Püha Eelkäija Skiita kogukond on suuremate ja väiksemate asjaolude sunnil otsustanud tagasi Kreekasse minna.

On olnud palju õnnistavat, ilusat ja imelist, ja ei ole midagi, mille pärast tahaks ära minna, kuid me lihtsalt ei suuda jätkata, kuna ei ole piisavalt nunnasid.

Otsustavaks teguriks on kahe skiitas pikalt elanud nunna raske haigestumine, kelle õlgadel on skiita suuresti seisnud ja kogu tegevusele aluse pannud. Tõsiseks hoiatuseks sai ka möödunudsuvine kogemus ja teadmine, et haigena võime osutuda koormaks siinsele Kirikule.

Samuti ei ole mitmel põhjusel enam lihtne saada „abiväge” Kreeka emakloostrist, mitte ainult suurenenud reisikulude tõttu, vaid ka sellepärast, et aastate möödudes kiindutakse kohta, kus elatakse, vastutus kasvab ning jäädakse vanemaks.

Sageli on meilt küsitud: Kui palju teid on? Kuidas toimub teie „rotatsioon”? Samamoodi, nagu tullakse kloostrisse omast vabast tahtest, ilma et miski või keegi oleks nunnaks pürgijat selleks sundinud, on ka skiitas elanud nunnad seda ise soovinud ning tundnud, et Jumala abiga on nad selleks võimelised.