Anna asumi projektiga jätkatakse vaatamata nunnade lahkumisele

"Avalikkuseni on jõudnud teave Püha Eelkäija Skiita (Reomäe nunnaklooster) tegevuse lõpetamisest Saaremaal. Otsuse põhjuseid on õed oma avalduses selgitanud ja meil ei ole vaja hakata neid kordama," kirjutab MTÜ Anna Asum juhatuse liige Anneli Tamme oma pöördumises koostööpartnerite, toetajate ja sõprade poole.

Tamme ei oska hetkel öelda, milliseks kujuneb Reomäe kloostrikompleksi saatus. "See on jumala ja kiriku kätes," ütleb ta, kinnitades, et MTÜ Anna Asumi projekti eestvedajad jätkavad oma plaanitud tegevusi ja arvestavad tulevikuski nii Reomäe Andreas Esmakutsutu kiriku ja kogudusega kui ka kloostrikompleksi olemasoluga naabruses. Tamme lisab, et ollakse küll kurvad kujunenud olukorra üle, ent samas kindlad, et vaimulik teenimine Reomäel ei lõpe, kui see ka muutub oma vormilt.