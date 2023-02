TOIT ⟩ Iidne Lääne-Saaremaa klassika: praetud pallid piimaga

“Lääne-Saaremaa oli vanasti üks vaene kant, kus midagi hästi ei kasvanud, kuna mullad on siin kehvad. Süüa tuli seda, mida oli, enamasti lihtsaid toite,” räägib 25 aastat Lümanda söögimaja pidanud Juta Pae .

Tänaseks on Juta andnud söögimaja vedamise üle oma pojale Margus Paele. Juta sõnul on tänapäeval läinud kõik nii interneti- ja nutipõhiseks, et tema vana inimesena enam ei jõua ega tahagi sellega sammu pidada, kuigi ettevõtlusega tegelemiseks oleks vaja.