VIDEO ⟩ Tõll – kui teod saavad juttudeks, jutud muistenditeks

Näitemängu lavastaja Aare Toikka on Andrus Kivirähkiga teinud varem mitmeid ühiseid teatriprojekte. "Tema laad ja humoorikas lähenemine pakub mulle pinget. Ta võtab vana loo ja vaatab sellele tänasest nurgast, mingi nihkega," selgitas ta.

Asjaolu, et "Tõllu" etenduses on vaid kaks näitlejat, ei teinud Toikka sõnul lavastamist ei lihtsamaks ega keerulisemaks. Küll on raskem näitlejatel, kellel tuleb lihtsalt rohkem tööd teha.