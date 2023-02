Vald sõlmis ehituslepingu Hariduse Kooli rekonstrueerimistööde jätkamiseks

Sõlmitud lepingu maksumus on 4 133 442,53 eurot, millele lisandub käibemaks ja reserv (kogumaksumus 4 960 131,03 eurot). Lepingu lõplik tähtaeg on 7 kuud alates lepingu allkirjastamisest ehk 22. september 2023. Lepingu alusel peavad aga kõik need tööd, mis on vaja lõpule viia õppetöö alustamiseks kooliaasta algusest, olema valmis käesoleva aasta 1. septembriks ning osaline kasutusluba olema väljastatud 6 kuud arvates lepingu allkirjastamisest ehk 22. augustiks.

Abivallavanem Kaarel Tangu sõnul on nüüd lootus, et väga keeruline Hariduse Kooli rekonstrueerimine on jõudnud järgmisesse ja loodetavasti viimasesse etappi. “Tänase teadmise juures saavad meie lapsed juba järgmise õppeaasta alguses uues koolimajas kooliteed alustada. Loomulikult võivad ehitustöödega kaasneda teatavad väljakutsed ning võib oodata, et päris kõik tööd täies mahus 1. septembriks ei valmi. Varasem koostöö aga nii OÜ Arens Ehitustööd kui ka Dreibau OÜ-ga erinevatel objektidel on sujunud hästi, mis annab kindlama tunde, ka eesootav koostöö kulgeb ladusalt. Meie jaoks on olulisim eesmärk, et koolipere saaks peale pikaks veninud aega oma koolimajja naasta,” selgitab abivallavanem Tang.