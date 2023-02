"1. aprillil 2022 jõustus vanemahüvitiste reform ja nüüd on möödunud esimene veebruar, ehk aasta kõige lühem kuu, uue süsteemi järgi. See tähendab, et tavapärase 30 või 31 päeva asemel saavad pered vanemahüvitist märtsis 28 kalendripäeva eest," selgitab Kümnik.