Kas uut elektritõukside parkimiskorraldust on oodata ka Kuressaarde?

Möödunud nädalal kirjutas ERRi uudisteportaal, et alates märtsist ei saa Tartus Boltiga sõlmitud uue kokkuleppe kohaselt tõukerattaid enam parkida kõnniteedele, mille laius on väiksem kui 1,5 meetrit, samas suunas liigub ka Tallinn. Kuidas aga on seis Kuressaares?