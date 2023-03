Koolid saadavad õpilasi taas hammaste tervist kontrollima

“Kuressaare Hariduse kool võttis meiega ise sügisel ühendust sooviga, et õpilased saaksid taas hambaid kontrollimas ja ravimas käima hakata, kuna koroona-ajal seda teha ei saanud,” ütles Sihtasutuse Kuressaare Hambapolikliinik juhataja Tiit Kaasik. “Praegu käivadki meil Hariduse kooli lapsed ja pärast seda tulevad Kuressaare Vanalinna kooli õpilased.”

Enne vaheaega said Kuressaare Vanalinna kooli õpilaste vanemad koolist paberi, kus nad peavad oma allkirjaga kinnitama, et on nõus laskma hambapolikliinikus oma laste hambaid kontrollida ja vajadusel ravida.