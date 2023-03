RIIGIKOGU VALIMISED ⟩ Kärlal tullakse valima lausa tervete autotäite ja peredega

Parasjagu oma sedeli valimiskasti potsatada lasknud Laide Pugil oli erakonna valik juba varakult tehtud. „Valin selle erakonna, kes teeb midagi tavalise inimese heaks, et kõigil oleks parem,“ räägib Laide, kui küsida, mille järgi tema oma hääle andis. Nimekirjaga tutvus Laide jaoskonnas kohapeal. „Ma ei teadnud, kes meilt siin kandideerib, aga leidsin nimekirjast tuttava inimese ja usun, et kui tema riigikokku pääseks, siis ta teeks ka midagi,“ räägib Laide.

Valitud on juba ka kohapealsel valimiskomisjoni töötajatel. Sedelitele templeid tegev Kaie Niit tõdeb, et Kärlal on täna üsna elav valimispäev olnud. „Paljud on e-hääletanud ju, aga siin kohapeal on ka ikka sadakond inimest täna juba käinud,“ räägib Kaie Niit särasilmil. Kohapeal on käinud nii noori kui vanu, isegi tervete autotäite ja koos lastega. „Lõbus on!“ ütleb Kaie.