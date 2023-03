Saarlaste keskmine palk küll kasvas, aga vähe

"Ilmselt on keskmine palk maakonnas madal seetõttu, et IT-sektor ja niinimetatud ükssarvikud ei ole Saaremaale sattunud," ütles elektroonikafirma Ouman Estonia OÜ juhatuse liige Erik Keerberg. "Kõrgemapalgalisi töökohti on Saaremaal vähem, meil siin tegutsevad peamiselt majutus-, toitlustus-, teenindus- ja tööstusettevõtted, aga neis valdkondades pole paraku võimalik kõrgemapalgalistega konkureerida. Samuti pole avaliku sektori palgad kõige kõrgemad."