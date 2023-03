Saaremaal on ühtekokku 16 291 naist ning keskmine saare naine on 46,7 aastat vana. Eesti rahvusest naisi elab Saaremaal seejuures 15 971.

14 081 naist on siinmail vanemad kui 15 aastat. 7868 naist käib tööl ja neist enamus, 7567 käib palgatööl, 65 on palgatöötajatega ettevõtjad ja 225 on üksikettevõtjad. 11 naist on aga kuidagi muudmoodi hõivatud.