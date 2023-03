MUHU UUDISSED ⟩ ​Kaugel sie kevad änam

Ikka terit. Ei neh, mis sa kostad. Nie kaasava ielarve tulemused oo nüid tiada ja kaup oo nõuke, et Hellamoa spordiväljaku piale tihasse varsi nõuke koht kenaste valmis, kus suab rõnkuda ja kõnkuda ja kõõluda ja kualuda ja kasvõi niisammati luudebunti kua lüia, kis ep viisi ennassid mitte märkigid liiguta mitte. Neh, ja et pissikstel massakatel oleks siis kua teesekorra kasvõi liedutule aegas nõuke koht olavad, kus ep akka kole igav, kui ieskava jälle kole pitkaks kipub venima ja ep jõva äe uodata, et millal tuli ühekorra põlema pannasse. Neh, et muist raha lähäb siis sõnna ja teene ports lähäb Tillunirese. Või neh, nire kõrva ikkagid. Neh, ega siis seda raha pesema ep akata, investieritse tükkis. Et siis suab Tillunire jaares kua kõõnusta ja peesita ja laska omal ea olla. Äkist suab mõned istmed ja lavadkid viel.