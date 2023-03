TOIT ⟩ Haugi pikkpoiss – see on lapsemäng!

Mõeldud-tehtud, pani Airika lapsed konkursile kirja ja tegi kõne Nasva kandi parimale kalatoitude kokale, kunagisele kokandusringi eestvedajale Signe Ollile, kelle retsept “Haugi pikkpoiss” oli Airika meelest just ideaalne. Seda on lihtne valmistada isegi lastel, kasutatud on kohalikku kala ja tulemus on keelt alla viiv. “Signe oli lahkelt nõus oma retsepti jagama ja nii me osalesimegi ning saime isegi auhinna,” räägib Airika.