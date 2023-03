Kogukonnaköögi projekti üks peamine eestvedaja koostöös Nasva klubiga on MTÜ Nasva Elamus, kes tänaseks on tegutsenud juba kolm aastat. Köök saab olema Nasva kogukonna kokkusaamiskohaks, et ühiselt kokata, eriti au sees on kalatoitude valmistamine.